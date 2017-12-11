Водители смогут оплатить штрафы через интернет-портал со скидкой 50%

Перечислить деньги за нарушение можно не выходя из автомобиля. Протоколы ГИБДД отображаются на сайте госуслуг. Зарегистрировавшись на нем, можно узнать о штрафах, а значит, и погасить их вовремя.

«Здесь высвечивается все полностью. Я думаю, что это очень удобно и мобильно», — считает житель Краснодара Сергей Щеткин.

Чем быстрее водитель узнает о штрафах, тем дешевле они ему обходятся. Если выплатить сумму в течение 20 дней после нарушения, то она уменьшается вдвое.

«Когда возишь людей, то должен отвечать за каждое свое движение, быть внимательным. Иногда бывает так, что просто безвыходное положение, и приходится нарушать», — добавил Сергей Щеткин.

На портале, кроме штрафов ГИБДД, можно также найти информацию о налоговой и судебной задолженностях или записаться на прием к врачу.

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