Водителя «газели» посадили на шесть лет за гибель в ДТП болельщиков, ехавших из Краснодара

29 октября в 16:52

Авария произошла 15 ноября 2017 года на трассе М4 «Дон». В ней погибли пять футбольных болельщиков, которые возвращались в Ростов-на-Дону с матча из Краснодара. В октябре суд вынес приговор.

Азовский городской суд приговорил водителя микроавтобуса, в котором ехали футбольные фанаты, к шести годам колонии-поселения. Также суд обязал водителя частично выплатить моральную компенсацию одному из пострадавших.

«Признали полностью виновным водителя „газели“, несмотря на то, что в предпоследний день приговора один из потерпевших сказал, что это неправильно, что если бы не КамАЗ, ничего бы этого не было. Мы запросили протоколы суда. Должны дать их через пару дней. Мы будем это обжаловать», — цитирует слова дочери осужденного водителя телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 15 ноября 2017 года около 3:00 на 1114-м километре трассы Краснодар — Ростов в Азовском районе Ростовской области. Погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадали шестеро, в том числе 16-летний подросток. В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели пяти болельщиков в ДТП. Оказалось, что у водителя не было обязательного заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению микроавтобусом. Предрейсовый осмотр водителя провел сотрудник медицинской организации, который не имел лицензию на осуществление деятельности. Кроме того, мужчина отправился в рейс один при обязательном наличии напарника.

Болельщики возвращались из Краснодара, где проходила игра между сборными Аргентины и Нигерии.

В мае расследование завершили. Следствие установило, что водитель автомобиля микроавтобуса не снизил скорость и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.

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