Водителю врезавшейся в АЗС фуры в Новороссийске выписали штраф в 500 рублей

Под Новороссийском в поселке Владимировка 13 апреля вспыхнула автозаправка. Площадь горения составила 200 кв. м.

«Шел дым, я думал, что это просто туман. Случился взрыв и пламя охватило всю машину. У меня ожог», — рассказал житель Новороссийска Юрий Гончаренко.

Попал в Интернет также момент начала пожара. В АЗС врезался грузовик. Его водитель 1963 года рождения вышел из кабины, но, видимо, забыл поставить многотонник на ручной тормоз. Машина покатилась с горы. Мужчина пытался ее догнать, но было слишком поздно. Грузовик протаранил две цистерны с газом и загорелся.

В течение полутора часов огонь тушили 50 пожарных и 15 спецмашин. По данным краевого МЧС, погибших и пострадавших нет. Водителю выписан административный штраф в размере 500 рублей.

«Благодаря слаженному действию пожарных подразделений в кратчайшие сроки удалось локализовать и ликвидировать пожар. Сложность пожара обуславливалась тем, что происходило горение сжиженного газа», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Из-за пожара на дороге Новороссийск — Керчь образовалась огромная пробка. Водители боялись ехать в сторону пылающей заправки. Сейчас движение восстановлено.

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