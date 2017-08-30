Водопроводное хозяйство Сочи вернется в управление города

Муниципальные сети находились в аренде у коммерческого предприятия «Сочиводоканал» десять лет.

Компания взяла на себя обязательства по обслуживанию и развитию сетей водоснабжения и водоотведения города. За все время аренды ООО «Сочиводоканал» при годовом обороте около 2 млрд рублей собственных средств не вкладывало. При этом только за прошлый год было зафиксировано более 2,5 тыс. аварий.

Сегодняшние отключения абонентов связаны исключительно с ветхим состоянием сетей. Общий коэффициент аварийности на сетях «Сочиводоканала» превышает отметку восемь при среднем коэффициенте по России два-три. Абсолютные показатели потерь воды через сети, находящиеся в аренде у этого предприятия, увеличились на 12 млн куб. м в год. Также в ходе эксплуатации водопроводного имущества были нарушены существенные условия, прописанные в договоре. В связи с этим администрация Сочи подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием досрочного расторжения договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения.

Суд вынес решение о досрочном расторжении договора 31 июля. Работники ООО «Сочиводоканал» при переходе и трудоустройстве в муниципальное предприятие, которое займется эксплуатацией имущества, организацией водоснабжения и водоотведения в Сочи, сохранят работу, заработную плату и получат все обязательные социальные гарантии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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