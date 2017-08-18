Водоснабжение микрорайонов Краснодара обещают полностью восстановить 18 августа

В настоящее время специалисты ООО «Краснодар Водоканал» ведут работы по нормализации давления в распределительных сетях.

«Все работы ведутся под постоянным контролем специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК. В связи с большим количеством наружных и внутренних систем водоснабжения, требующих заполнения, давление в сетях холодного водоснабжения планируется нормализовать 18 августа, до 18:00. Тогда же полностью восстановят водоснабжение Юбилейного, Фестивального, Славянского микрорайонов и центральной части города», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

В настоящее время продолжается подвоз воды жителям по заявкам, поступающим в Единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим адресам: пересечение улиц Урицкого и Власова, улицы Заполярная, 35/7, Гаражная, 71/1, Азовская, 17, Школьная, 13/5, Промышленная, 19/1, пересечение Ковалева и Атарбекова.

Для подвоза воды необходимо обращаться по телефонам 050, 214-33-36, а также в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара 259-06-57, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты ООО «Краснодар Водоканал» 17 августа завершили работы по устранению утечки на участке сборного водовода Елизаветинского водозабора, образовавшейся в связи с подвижкой подземного грунта из-за аномальной жары.

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