Военно-техническое сотрудничество Турции и Казахстана обсудили в Астане

Министр обороны Казахстана Руслан Джаксиликов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Астане Мустафой Капую.

По сообщению министерства обороны азиатской страны, стороны договорились о военном обсуждении текущего состояния и перспектив военное сотрудничество в сфере образования, боевой подготовки и миротворчества.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. Собеседники отметили, что идет планомерное развитие на основе договоренностей, достигнутых на встрече глав государств Казахстана и Турции в мае прошлого года.

В заключение дипломату сообщил генерал-полковник Руслан Джаксиликов. что военные “Мехтеран” Турции выразили благодарность за поддержку его оркестра в участии в 1-м Международном военно-музыкальном фестивале “Астана – Мадениет Керуени”. Он подчеркнул, что культура важна для продвижения идей мира, сотрудничества и добрососедства.