Военно-транспортные самолеты РФ получат новые бортовые комплексы обороны

Это произойдет в рамках программы модернизации техники Воздушно-космических сил страны.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Зверев.

«По заказу Минобороны России предприятия концерна участвуют в работах по глубокой модернизации практически всего парка военно-транспортных самолетов. Модернизация включает замену значительной части радиоэлектронного оборудования, включая бортовые системы и комплексы радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

По словам Зверева, установка новых бортовых комплексов обороны позволит значительно повысить живучесть самолетов военно-транспортной авиации, сообщает ТАСС.

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