Военнослужащие ЮВО и Абхазии провели совместные учения

Они отработали боевые задачи в горах и лесах на территории соседней республики.
Учения длились неделю. Военные сначала оборонялись от условного противника, а затем наступали на него, стреляли и поражали наземные цели с использованием артиллерии и беспилотной авиации.
Российские военные провели мастер-класс для коллег. Они показали, как оказывать медпомощь при эвакуации из подбитого бронетранспортера.
Всего в учениях участвовали более 1 тыс. бойцов двух стран, задействовали больше 200 единиц техники.
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