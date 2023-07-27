Военные исследования, изучение и совершенствование военного наследия, научные разработки, разработанные в Военном научно-исследовательском институте, применяются в деятельности войск.

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/c73be4c24c110a95ab5f1d343553f75a.jpg" title="Военные исследования, изучение и совершенствование военного наследия, научные разработки, разработанные в Военном научно-исследовательском институте, применяются в деятельности войск alt= "Военные исследования, изучение и совершенствование военного наследия, научные разработки, разработанные в Военном научно-исследовательском институте, внедряются в деятельность войск" была дана информация о работах:

Отмечено что в настоящее время в институте работают опытные специалисты по исследовательским направлениям.

За время деятельности института учеными проведен ряд научных исследований.

В частности, подписаны меморандумы с престижными отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами в данной области, в сотрудничестве проводятся научные исследования.

На базе института сформирована межведомственная рабочая группа, которой разрабатывается концепция системного изучения и популяризации отечественного военного наследия.

В результате проводимых работ в нашей республике созданы научные школы и научные центры в направлении национального наследия.