Военные из Новороссийска отправились пешком в Рязань

В честь подвига советских солдат три десятка бойцов гвардейской десантно-штурмовой дивизии города-героя отправились в марш-бросок.

Стартовав из Новороссийска, они пройдут 1,6 тыс. км от Черного моря до Рязанской области пешком и на лыжах.

По дороге «голубые береты» сделают остановки в нескольких городах. В каждом они отдадут дань памяти погибшим при исполнении воинского долга, возложив цветы к мемориалам. По пути в Рязань военные будут участвовать в патриотических акциях и устраивать показательные выступления.

Вернуться на ленту

Источник