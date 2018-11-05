Военные летчики отразили «нападение» на Новороссийскую военно-морскую базу

Учебно-тренировочные полеты провели экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае.
Пилоты отработали задачи по отражению воздушного нападения на военно-морские базы и нанесению авиационного удара по соединению кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота.
Экипажи оттачивали мастерство в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработали слаженность действий в составе эскадрильи при нанесении удара по надводным целям.
В учениях приняли участие более 10 экипажей и один корабль Новороссийской военной морской базы Черноморского фота, сообщает пресс-служба ЮВО.
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