Военные летчики отразили «нападение» на Новороссийскую военно-морскую базу

Учебно-тренировочные полеты провели экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае.

Пилоты отработали задачи по отражению воздушного нападения на военно-морские базы и нанесению авиационного удара по соединению кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота.

Экипажи оттачивали мастерство в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработали слаженность действий в составе эскадрильи при нанесении удара по надводным целям.

В учениях приняли участие более 10 экипажей и один корабль Новороссийской военной морской базы Черноморского фота, сообщает пресс-служба ЮВО.

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