В Нигере военные объявила о свержении президента Мохаммеда Базума и закрытии границ республики.

Переворот совершила военная группировка, именовавшая себя Национальным советом обороны Родины.

Это заявление было зачитал полковник Амаду Абдраман в окружении офицеров в военной форме в эфире государственного телеканала ОРТН.

В заявлении говорится, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране и социально-экономическим кризисом, Президент Мухаммед Базум был свергнут, а действие конституции приостановлено.

В заявлении также говорится, что в стране введен комендантский час с 22:00 до 05:00, все границы закрыты.

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Ранее сообщалось, что начальник охраны президента Нигера Мохаммед Сообщил, что Базум арестован.

Граждане вышли на улицы, чтобы предотвратить государственный переворот, и потребовали освобождения Базума.

Отмечается, что спустя почти 10 лет после переворота генерал Омар Чиани, который с тех пор возглавлял президентскую гвардию.

Базум пытался свергнуть Чиани, руководившего президентской На страже со времен бывшего президента Махамаду Иссуфу.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере произошло четыре переворота, и было бессчетное количество попыток переворота. Последний государственный переворот в стране был совершен в 2010 году против бывшего президента Мамаду Танжи. .