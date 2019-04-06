Военные отработали защиту воздушного пространства морского побережья Кубани

В учениях приняли участие Боевые расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Бук-М1-2» и «Панцирь-С» зенитного ракетного соединения Южного военного округа.

Ракетные расчеты уничтожили все воздушные цели, пытавшиеся войти в дальнюю границу зоны поражения. Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировались с помощью средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

Экипажи зенитных ракетных комплексов отработали оборону военных объектов от низколетящих воздушных средств противника, в том числе и беспилотников.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и более 40 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.