Военные помогут поисковикам найти останки погибших солдат в Горячем Ключе

На Кубани сезон поисковых работ стартовал в апреле и продлится до середины сентября.

Искать останки погибших солдат в местах сражений и устанавливать их имена поисковики будут вместе с военными. В частях Южного военного округа сформировано более 70 поисковых команд.

Первые совместные исследовательсткие работы начнустся 15 мая в Горячем Ключе, в Орловой щели. Здесь в боях участвовала 30-я иркутская стрелковая дивизия. Во время Великой Отечественной войны многие умерли не от вражеских пуль, а от физического истощения — их просто завалило снегом. Дорога к ближайшему лагерю была перекрыта. Солдаты остались без боеприпасов и еды.

Всего на месте трагических событий будут работать более 70-ти человек, большая часть из них — военные.

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