Военные РФ во время операции в Сирии ликвидировали 35 тыс. боевиков

Министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 тыс. боевиков во время операции в Сирии.

По его данным, с начала операции в сентябре 2015 года российская авиация выполнила 18,8 тыс. вылетов и нанесла 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов.

Это позволило уничтожить 725 тренировочных лагерей боевиков, более 400 заводов и мастерских, где производились боеприпасы, а также 1,5 тыс. единиц военной техники террористов.

Шойгу отметил, что среди ликвидированных боевиков было 204 полевых командира, сообщает РИА «Новости».

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