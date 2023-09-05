Военный лидер Габона принес присягу в качестве временного президента

военачальник, захвативший власть в Габоне, генерал Брис Клотер Олиджи Нгуема, был приведен к присяге в качестве временного президента страны. Новостной портал Gabon Media Times транслировал церемонию в прямом эфире из здания Конституционного суда в Либревиле, сообщил Олиги Нгуема.

Присягу принял Конституционный суд Габона, полномочия которого были восстановлены военными. Назначение главы переходного правительства Габона ожидается в ближайшие часы.

Следует отметить, что генерал Олиги Нгуема имеет большую известность и влияние в вооруженных силах Габона. Он родился 50 лет назад в семье офицера габонской армии. Его мать приходилась двоюродной сестрой предыдущему президенту Омару Бонго. Олиги Нгуема, мечтавший о военной карьере, вступил в Республиканскую гвардию, и там его спонсировал Омар Бонго. Он отправил молодого офицера учиться в Королевскую военную академию в Марокко, а затем ему предоставили возможность пройти курсы спецназа в учебном центре, расположенном в одном из экваториальных лесов Габона. посольство в Сенегале. Он вернулся в Габон в 2018 году в звании полковника и был назначен главой Главного управления специальных служб подразделения Республиканской гвардии. В 2020 году Олиги Нгуема возглавил Республиканскую гвардию.