Воевода предложил атлетам из РФ использовать на Играх-2018 георгиевскую ленту

Сочинский бобслеист Алексей Воевода дал такой совет российским спортсменам, лишенным возможности выступать под национальным флагом на Олимпийских играх.

Воевода считает, что спортсмены могут использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты. Он полагает, что эти символы победы и мужества подняли бы дух олимпийцев из России, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», олимпийцам из России запретили размещать на форме национальную символику.

Сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. «Чистые» российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля следующего года.

Сочинского бобслеиста Воеводу пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Он оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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