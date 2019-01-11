Волейболистки «Динамо Краснодар» на выезде проиграли «Динамо Москва»

Игра прошла 9 января в Москве.

Первый сет начался с неудач москвичек и закончился победой краснодарской команды с результатом 17:25. Второй сет «Краснодар» сыграл на подъеме, но московское «Динамо» быстрее завершило партию — 25:21.

В третьей партии «Динамо Москва» отставало на несколько очков, но затем вырвалось вперед. В концовке спортсменки отвоевали еще пару очков — 25:14. Четвертый сет хозяйки поля продолжили разбивать соперника.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московских волейболисток, сообщает пресс-служба ВК «Динамо Краснодар».

«Мы провели неплохой матч, но начиная с третьей партии было очень много некачественного приема. Игроки бились, выполняли то, что было задумано», — прокомментировал игру главный тренер ВК «Динамо Краснодар» Константин Ушаков.