Волейболистки «Динамо» сыграют дома с красноярским «Енисеем»

Краснодарский коллектив проведет матч плей-офф за пятое место Суперлиги.

Впереди у кубанских волейболисток — первенство за Еврокубки. Победа в предстоящей игре даст право осенью стартовать в третьем по силе турнире Европы — Кубке вызова. На путевку претендуют четыре коллектива.

В регулярном чемпионате «Енисей» и «Динамо» обменялись домашними победами. Первый матч краснодарки проведут дома 14 апреля. Кто окажется сильнее в серии до двух побед — оспорит пятое место с победителем в паре «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово».