Волейболистки краснодарского «Динамо» отправились в Казань

В столице Татарстана им предстоит сыграть первый матч плей-офф российской Суперлиги.

Краснодарки сразятся с одноклубницами из Казани на площадке местного волейбольного центра. Матч стартует 30 марта в 17:00. Командам предстоит сыграть в серии до двух побед.

«»Казань» сильна своими традициями, своим опытом. В ее составе играет достаточно очень опытных людей, которые тянут за собой молодежь. Это сочетание обычно и является ключевым в достижении результата», — отметил тренер ВК «Динамо» Станислав Саликов.

Подопечные Константина Ушакова недавно уже были в Казани, в последнем туре регулярного чемпионата. Они показали достойную игру, но уступили в трех сетах. После этого поражения краснодарки опустились на шестую строчку в таблице, и в итоге им достался коллектив из Татарстана. На жребий динамовки не жалуются.

«Нам могло бы достаться «Динамо Москва» или «Локомотив», все-таки «Казань» — это, наверное, более удобный для нас соперник. Мы с ними неплохо играли две игры, знаем, над чем сейчас нужно работать, что нам нужно подтянуть. Так что, думаю, все у нас получится», — сказала игрок ВК «Динамо» Мария Халецкая.

С «Казанью» у краснодарок был очень напряженный поединок в краевой столице. Гости смогли одержать победу только в пятой партии. На встречу в Татарстан кубанские волейболистки отправились в боевом составе — травмированных нет. Вечером 29 марта команда проведет тренировку.