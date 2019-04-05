Волейбольный клуб «Динамо» сыграет дома с одноклубницами из Казани

Встреча пройдет 6 апреля во дворце спорта «Олимп». Начало в 17:00.

Подопечным Константина Ушакова для того, чтобы продлить серию плей-офф, необходима победа на своей площадке. На выездной встрече в первом матче плей-офф российской Суперлиги в столице Татарстана краснодарки уступили оппоненткам в трех сетах. Итог — 3:0.

Динамовское противостояние можно назвать встречей старых знакомых. В составах обеих команд есть волейболистки, которые выступали как за кубанский коллектив, так и за казанский. В гостевой команде шесть бывших игроков краснодарского «Динамо» — Марина Марюхнич, Анастасия Самойленко, Александра Пасынкова, Евгения Старцева и Екатерина Уланова.

У хозяек играли в свое время в казанском клубе Анна Матиенко и Виктория Русакова.