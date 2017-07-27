Волейболистки «Динамо Краснодар» начали подготовку к сезону

Игроки женской команды 27 июля вышли из отпуска.

Однако в стан «Динамо» пока не вернулись волейболистки Екатерина Третьякова, Ангелина Сперскайте и Анна Лазарева. Они находятся на сборах национальной команды, которые проходят в комплексе «Волей Град» под Анапой.

В расположении сборной находится главный тренер Константин Ушаков. Остальные игроки клуба 28 июля пройдут углубленное медицинское обследование. После этого спортсменки начнут занятия в тренажерном зале, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

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