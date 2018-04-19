Волейболистки «Динамо Краснодар» провели мастер-класс в кадетском училище

Игроки и главный тренер клуба провели мастер-класс для учащихся Краснодарского президентского кадетского училища.
Занятие началось с разминки и длилось около часа. Потом Константин Ушаков и волейболистки показали кадетам ряд основных элементов игры. Завершился мастер-класс укороченным матчем смешанными командами.
Прошла автограф-сессия. Начальник училища Геннадий Барковский провел для «Динамо» экскурсию по территории учебного заведения. Игрокам и тренеру показали классы, спортивные залы, жилые комнаты кадетов.
Генеральный директор клуба Андрей Макаров пригласил руководство и кадетов на матчи команды, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
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