Волейболистки «Динамо» победили «Приморочку» в матче женского Кубка России

Игра первого тура предварительного этапа Кубка в прошла 25 сентября в Нижнем Новгороде.

Краснодарская команда начала турнир в зоне 2. В стартовый состав главный тренер «Динамо» Константин Ушаков включил самых опытных игроков.

Матч завершился со счетом 3:2 (25:22, 23:25, 18:25, 25:18, 15:8). Победа в поединке с «Приморочкой» позволила краснодаркам заработать два очка и занять третье место в зоне 2.

Следующим соперником «Динамо» станут хозяйки первого тура — нижегородская «Спарта». Игра состоится 26 сентября во дворце спорта «Северная звезда» в 19:00, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

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