Волейболистки «Динамо» в гостях выиграли у «Заречье-Одинцово»

Матч второго тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги прошел 17 ноября в Одинцово.

На встречу главный тренер «Динамо» Константин Ушаков выпустил привычный состав. На площадку на старте вышли Мария Халецкая, Анна Матиенко, Мария Перепелкина, Виктория Русакова, Ангелина Сперскайте и Мария Бибина.

Первое очко заработали хозяйки, но игра сразу стала равной. Краснодарки зарабатывали очко, выходили вперед, а в следующем розыгрыше из-за своей же ошибки приводили цифры на табло к паритетному состоянию. Концовка осталась за хозяйками матча — 25:23.

Во втором сете игра также началась на равных, «Динамо» догоняло соперниц. Им удалось довести отрыв в партии до 10:18, а потом завершить ее со счетом 17:25.

В третьем сете «бело-голубым» сходу удалось заработать три очка, а потом столько же проиграть. Но «Динамо» значительно прибавило во всех компонентах игры. Гостьи завладели преимуществом и начали отрываться в счете. Краснодарки сыграли без ошибок и завершили сет с результатом 21:25.

Последния партия завершилась со счетом 21:25, общий итог — 1:3. «Динамо» одержало вторую победу подряд в чемпионате России и с пятью очками заняло место в верху турнирной таблицы.

«В этом поединке мы больше забивали в атаке, чище играли. В первом сете допустили несколько оплошностей в концовке. Матч был хороший, была напряженная игра во всех четырех партиях. Я доволен и тем, как прошел матч, и результатом», — цитирует главного тренера «Динамо» Константина Ушакова пресс-служба клуба.

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