Волейболистки «Динамо Краснодар» дома выиграли у «Сахалина» — 3:1

Волейболистки «Динамо Краснодар» 20 марта в рамках первого финального тура за 5-8 места чемпионата России выиграли у «Сахалина».

В стартовой партии сахалинки вели в счете довольно продолжительное время, но в концовке уступили соперницам. В результате ВК «Динамо Краснодар» одержал победу в сете — 25:22.

Во втором периоде гости вышли вперед — 25:13. Однако в следующем сете почти с таким же отрывом лидировали хозяева поля — 25:14.

В четвертой партии сахалинки шли вровень с краснодарками, но в конце сета «Динамо» удалось выиграть со счетом 25:20. Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает пресс-служба ВК «Сахалин».

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