Волейболистки «Динамо Краснодар» на выезде уступили «Протону» — 0:3

Волейболистки «Динамо Краснодар» 14 февраля на выезде в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России проиграли саратовскому «Протону».

Игру команды начали в равном темпе, не отпускали соперника больше, чем на одно очко. Однако к концу сета хозяевам удалось вырваться вперед — 25:20.

Вторая партия также началась с равного счета. Но ближе к середине сета «Протон» вышел на лидирующие позиции — 16:11. Борьба стала более напряженной к середине второго периода. «Динамо Краснодар» удалось выровнять счет — 22:22. Однако «Протон» выиграл партию — 30:28. Хозяева также оказались сильнее и в третьем сете — 26:24.

Главный тренер ВК «Динамо Краснодар» Константин Ушаков отметил, что команду подвело большое количество ошибок.

Наставник ВК «Протон» Роман Кукушкин заявил, что доволен игрой.

«Мы сегодня выполнили задачу-минимум — попали в зону плей-офф. Я доволен игрой, девочки справились, они сплотились и выполнили все тренерские установки», — цитирует тренера пресс-служба ВК «Протон».

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