Волейболистки «Динамо Краснодар» обыграли саратовский «Протон» — 3:0

Женское краснодарское волейбольное «Динамо» 11 апреля в четвертом туре турнира за пятое-восьмое места чемпионата России в Одинцово переиграло саратовский «Протон».

Хозяйки площадки не смогли взять ни одной партии (25:22, 25:22, 25:20), всухую уступив соперницам. В итоге подопечные Константина Ушакова одержали четвертую победу кряду, а коллектив Романа Кукушкина потерпел четвертое поражение.

Следующий матч «Динамо» назначен на 12 апреля, бело-голубые сыграют с «Заречьем-Одинцово», сообщает «Чемпионат.com».

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