Волейболистки «Динамо Краснодар» обыграли «Заречье-Одинцово» — 3:0

Волейболистки «Динамо Краснодар» 21 марта в домашнем матче выиграли у «Заречья-Одинцово».

Игра прошла во Дворце спорта «Олимп» в Краснодаре в матче первого финального тура за 5-8 места чемпионата России.

«Динамо Краснодар» лидировал во всех трех сетах — 25:21, 25:20, 25:22.

Краснодарская команда 22 марта проведет встречу с саратовским «Протоном», сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 марта волейболистки «Динамо Краснодар» в рамках первого финального тура за 5-8 места чемпионата России выиграли у «Сахалина».

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