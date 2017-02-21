Волейболистки «Динамо Краснодар» уступили румынской «Альбе» — 0:3

Волейболистки «Динамо Краснодар» 21 февраля дома в пятом туре группового этапа женской Лиги чемпионов уступили румынской «Альбе».

Краснодарки проиграли в трех партиях — 18:25, 18:25, 17:25.

В заключительном туре Лиги чемпионов 28 февраля ВК «Динамо Краснодар» встретится со швейцарским «Волеро», сообщается на сайте www.myscore.ru.

Главный тренер ВК «Динамо» Константин Ушаков перед матчем отметил, что игра с «Альбой» не имеет для команды турнирного значения.

«В ней будет разыгрываться лишь последнее место в группе В. Нам бы очень не хотелось там оказаться, поэтому будем биться. Но эту встречу мы рассматриваем прежде всего как подготовку к 1/4 финала плей-офф, ведь уже через четыре дня после матча с румынками нам предстоит встреча с «Енисеем»», — цитирует Ушакова пресс-служба краснодарской команды.

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