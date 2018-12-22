Волин: для региональных телеканалов создадут «врезки» в эфире Общественного телевидения России

Об этом 22 декабря заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества. Отключение аналогового вещания будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Вопрос о вхождении региональных телекомпаний в цифровой пакет после отключения аналогового вещания пока не решен.

«Местным телеканалам ничего не грозит, потому что в тех средах, в которых они вещали, они и продолжают вещать. Никто насильно аналоговое вещание местных телеканалов не выключает. Кроме этого, у них остается и кабель, и IPTV, и мобильные приложения, и спутник. И мы сейчас еще рассматриваем вопрос о возможности создания специальных цифровых врезок местных телеканалов в эфире Общественного телевидения России», — сказал Алексей Волин в поселке Видяево Мурманской области, отвечая на вопрос в ходе церемонии запуска в поселке последнего, 5040-го по счету объекта цифрового эфирного вещания в России.

Региональные телекомпании в связи с переходом с 3 июля 2019 года с аналогового телевещания на цифровое могут потерять часть зрительской аудитории и рекламодателей. Многие региональные телекомпании ищут способы сохранения своей ниши на медиарынке. Среди вариантов — создание дополнительного мультиплекса, использование «врезок» на федеральных телеканалах и изменение условий конкурсов на получение цифровых частот, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря рассказал о работе по переходу ТВ на цифровое вещание.

Для просмотра программ с 1 января 2019 года потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

Правительство России утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года. Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что региональные телеканалы могут получить «окна» для вещания на ОТР.

В июне 2019 года Кубань перейдет на цифровое телевещание. Краснодарский край определили в третью волну отключения. Отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

В России начали дорожать цифровые телевизионные приставки.

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