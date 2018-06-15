Волк Забивака посетил фан-зону ЧМ в Сочи

Те, кто не приобрел билеты на главную кубанскую арену, собрались в фан-зоне. Ее открыли на территории Южного мола Морского порта Сочи.

Главным гостем 15 июня стал талисман мундиаля волк Забивака. Он охотно фотографировался со всеми желающими.

За ходом поединка между Испанией и Португалией наблюдают тысячи болельщиков не только из Европы, но и с других континентов. Здесь одновременно могут разместиться 10 тыс. человек. Следят за игрой они на огромном экране площадью 90 кв. м. Он сконструирован так, что не боится солнечных бликов.

Фан-зона в Сочи разбита на несколько площадок. Можно поиграть в футбольный гольф, оставить предсказания на матчи и даже измерить громкость своего голоса.

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