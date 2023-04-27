Володин Байден объяснил, почему хочет остаться президентом

Даша 27.04.2023 В мире

Володин Байден объясняет, почему он хочет быть президентом

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин объяснил раннее оглашение президентом США Джо Байденом планов баллотироваться на второй президентский срок его непопулярностью среди американского населения.

«Сегодня ставка на Байдена не в пользу: 70% американцев не хотят видеть его еще одним президентом. Учитывая прецедент недавнего уголовного дела против президента Трампа, покинувшего свой пост в США, Байден боится быть привлеченным к ответственности за свои преступления. Чтобы этого не допустить, он должен оставаться у власти», — написал политик.

Спикер Госдумы также призвал подорвать «Северный поток», создать военно-биологические лаборатории, разрушить европейскую экономику, Украину и В РФ назвали геноцид мирных жителей и начало конфликта на Украине преступлениями президента США.

25 апреля президент США Джо Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил ровно через четыре года после объявления о своем участии в выборах 2020 года.

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