Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин объяснил раннее оглашение президентом США Джо Байденом планов баллотироваться на второй президентский срок его непопулярностью среди американского населения.

«Сегодня ставка на Байдена не в пользу: 70% американцев не хотят видеть его еще одним президентом. Учитывая прецедент недавнего уголовного дела против президента Трампа, покинувшего свой пост в США, Байден боится быть привлеченным к ответственности за свои преступления. Чтобы этого не допустить, он должен оставаться у власти», — написал политик.

Спикер Госдумы также призвал подорвать «Северный поток», создать военно-биологические лаборатории, разрушить европейскую экономику, Украину и В РФ назвали геноцид мирных жителей и начало конфликта на Украине преступлениями президента США.

25 апреля президент США Джо Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил ровно через четыре года после объявления о своем участии в выборах 2020 года.