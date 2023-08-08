Председатель Госдумы России Вячеслав По словам Володина, глава государства Украина Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его поддерживали, финансировали и вооружали Европейский союз и НАТО. Позже то же самое произошло и на Украине, ставшего впоследствии ненужным Западу Саакашвили осудили на родине. Его депортируют из Украины, лишат гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные им во время президентства Грузии», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению российского политика, «история повторится, но теперь с Зеленским .”

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«Запад уже устал от этого. Его неблагодарность стала главной чертой европейской политики. Об этом открыто заявляют и в Британии, и в Польше на официальном уровне.Судьба вашингтонских и брюссельских марионеток всегда заканчивается одинаково – от них избавляются. «Следующий — Зеленский», — сказал Володин.