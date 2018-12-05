Волонтер из Краснодара победила в конкурсе «Доброволец России — 2018»

Руководителя краснодарского досугового центра для пожилых людей «Поколение» Галину Головченко назвали лучшей в номинации «Рожденные помогать 18+».

В Москве на праздничном концерте, посвященном Национальному дню добровольца, 5 декабря прошло торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса, на который в 2018 году подали 15 тыс. 839 заявок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

Лучшим волонтерским проектом стал досуговый центр для пенсионеров в Краснодаре, который создала выпускница КубГУ Галина Головченко. Проект способствует решению проблемы одиночества пожилых людей, помогает им реализовываться и раскрывать собственный потенциал. В центре действует шесть кружков: изобразительное искусство, хоровое пение, компьютерная грамотность, чаепитие и беседы с психологом, танцы, английский язык.

Победители конкурса получат гранты в размере до 1 млн рублей на развитие своих инициатив.

Также в номинации «Организатор добровольчества 18+» второе место занял руководитель проекта «Взаимопомощь на дорогах» Илья Арзуманян, представляющий добровольцев Краснодарского края.

В категории «Города с населением от 15 до 200 тыс. человек» в тройку лучших региональных команд волонтеров вошли добровольцы движения «Волонтеры Победы» из Анапы, которые помогали провести на территории курорта конкурс «Великие имена России».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с Днем добровольца.

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