Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин подвел итоги волонтерской программы к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, прием заявок в которую завершился 30 декабря.

«Мы очень довольны итогами программы. Всего мы получили более 170 тыс. заявок. Это самая масштабная кампания по привлечению волонтеров в истории ФИФА», — отметил Сорокин.

Набор осуществлялся через 15 волонтерских центров, созданных на базе высших учебных заведений в городах-организаторах ЧМ-2018, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прием заявок желающих стать волонтерами на чемпионате мира — 2018 по футболу стартовал 1 июня. В Сочи к октябрю 570 человек подали заявки на участие в волонтерской программе Кубка конфедераций — 2017. А к ноябрю в России — более 150 тыс. человек. По данным на 21 декабря, около 170 тыс. человек из РФ и 189 других стран подали заявки на участие в волонтерской программе Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу — 2018.

Депутаты Госдумы 9 ноября одобрили законопроект об освобождении от уплаты налогов доходов, которые получат волонтеры, принимавшие участие в подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018 и Кубку конфедераций 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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