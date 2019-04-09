Волонтеры Анапы навели порядок на территории будущего сквера в поселке Супсех

В акции участвовали более 100 человек. Муниципальный участок зарос травой, там скопились сухие ветки и прочий мусор.

Адрес уборки выбрали на общественном совете.

«Помимо сквера воинской славы у нас будет зеленая зона. Там наши жители смогут проводить досуг и наслаждаться жизнью, радоваться, что они живут в таком прекрасном сельском округе, городе, крае», — сказал атаман Супсехского хуторского казачьего общества Максим Гаврилец.

С помощью экскаватора и самосвала с территории в 2 тыс. кв. м за пять часов вывезли больше 100 куб. м мусора. На этом участке запланирован парк в честь 80-летия Краснодарского края. Рядом возведут культурный центр.