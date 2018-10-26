Волонтеры будут помогать ликвидировать последствия наводнения на Кубани

Добровольцы со всего края съезжаются в поселения, пострадавшие от удара стихии. Сейчас они в пути. Это студенты колледжей и вузов, преподаватели, всего 100 человек.

В Туапсинском и Апшеронском районах волонтеры вместе с коммунальщиками будут ликвидировать последствия подтопления в детских садах, школах и других социально значимых объектах. Кроме того, добровольцы помогут доставлять питьевую воду, продукты и теплые вещи пострадавшим.

«Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и дать возможность людям оказывать максимальную пользу, будет организована сменность волонтеров. Они будут приезжать на один день и работать полный рабочий день. После этого возвращаются домой, на их место придут новые силы», — сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Сейчас в списках тех, кто хочет помочь пострадавшим, 600 человек. Многие из них уже работали волонтерами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник