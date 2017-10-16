Волонтеры КубГТУ будут помогать гостям на фестивале молодежи в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году стремится стать самым масштабным за всю историю и побить рекорд по количеству национальных делегаций.

Всего в олимпийскую столицу приехали более 50 тыс. человек. Это участники, эксперты и добровольцы. От Краснодарского края на форуме работают больше 500 волонтеров. Среди них больше 100 — это студенты Кубанского государственного технологического университета. На базе вуза создали центр, в котором тренировали активистов. Такие площадки для подготовки волонтеров были открыты всего в двух кубанских университетах.

«В прошлом году мы выиграли право стать одним из 20 центров, которые будут готовить и отбирать помощников на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Результат нашей годовой работы — это волонтеры, которые находятся в Сочи, в Олимпийском парке, в Адлере. Это 5 тыс. человек. Мы очень рады, что стали частью этого мероприятия и смогли помочь отобрать лучших кандидатов на роль волонтеров», — сказала руководитель волонтерского центра КубГТУ Марина Мовсисян.

— Я координатор зон питания, помогаю иностранцам получить пищу. Координирую также выход и вход на мероприятие, — рассказала одна из волонтеров.

В течение недели волонтеры и добровольцы Кубанского государственного технологического университета будут помогать делегациям на фестивале, знакомить их с русской культурой, традициями и обычаями.

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