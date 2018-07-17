Волонтеры убрались в вольерах зоопарка Кавказского природного заповедника

После окончания чемпионата мира по футболу добровольцы не прекратили свою деятельность.

Молодые люди решили привести в порядок Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Они почистили вольеры для животных.

«У нас уже не первая акция с заповедником, до этого 30 волонтеров ходили в поход, они на прошлой неделе вернулись, и расчищали тропы по маршруту на Фишт. А 17 июля начинается новый маршрут «Тропами леопарда»», — рассказала заместитель начальника управления молодежной политики Сочи Марина Назарова.

Во время уборки волонтерам уделяли внимание только еноты. Они просили еду, но в заповеднике запрещено угощать обитателей, которым можно есть только специальный корм.

Однако помочь животным все же можно: в вольерном комплексе работает благотворительная программа «Капелька счастья». В ее рамках каждый может стать опекуном любого животного.

После работы для волонтеров провели экскурсию по всему зоопарку.

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