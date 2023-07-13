Вооруженные Силы Украины наступали по трем направлениям – Министерство обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своей телеграмме рассказала о ситуации на поле боя.

По ее словам, украинские войска «сегодня Россия включила в атаку свои войска на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях». “Успешно. Противник не продвинулся. Продолжаются ожесточенные бои”, — написал он.

В то же время, по словам Маляра, украинские войска успешно продвигались на южном фланге под Бахмутом.

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По поводу ситуации на юге Маляр сообщил, что ВСУ «сегодня продолжили наступательные действия в направлении Мелитополя и Бердянска». большое количество складов боеприпасов.”