Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье

Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

По словам Попко, согласно решению украинского Генштаба, были осуществлены меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья.

Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Украина завершила переброску в Азовское море двух бронекатеров типа «Гюрза-М». По его словам, 9 сентября на воду спустили бронекатер «Лубны», а 11 сентября — бронекатер «Кременчуг».

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных кораблей проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало, сообщает РИА «Новости».

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