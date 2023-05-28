Вооруженные силы восстановили позиции под Бахмутом

Украинским военным Донецк удалось продвинуться еще на 450 метров на некоторых позициях в Бахмутском районе области. Об этом сообщил представитель Восточной группы ВСУ Сергей Череватый, по его словам, снижение российской активности наблюдается в направлении Бахмута. “В ходе наших контратакующих действий на некоторых позициях наши части смогли преодолеть расстояние от 350 до 450 метров”, – сказал Череватый.

Спикер добавил, что за последние два дня боя произошло столкновение. «Это намного меньше, чем то, как вел себя противник в последние месяцы. Однако сохраняется активная напряженность в смысле уничтожения наших позиций огнем. Противник 465 раз поразил наши позиции из различных систем и калибров. Было два удара с воздуха», — сказал Черевати.