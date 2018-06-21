Вопрос о передаче «Сочи Автодрома» в собственность «Росгонкам» окончательно решили

Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Воробьев.

По его словам, вопрос передачи «Сочи Автодрома» в собственность АНО «Росгонки» окончательно решен. Президент уже подписал все необходимые документы.

«Все необходимые документы, согласования, постановление Заксобранию Краснодарского края, решение Госдумы, Совета Федерации, подписанный президентом документ уже есть», — отметил Воробьев.

Он добавил, что сейчас завершаются внутренние моменты между «Росгонками» и предыдущим собственником объект.

«Готовится очень объемная пачка документов для подписания. Это произойдет уже очень скоро — за значительное время до российского этапа «Формулы-1», чтобы подготовка проходила еще более гладко, более четко, чем в предыдущие годы», — цитирует Воробьева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале права на организацию «Формулы-1» в Сочи передали АНО «Росгонки». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что реорганизация автодрома позволит подняться на еще более высокий уровень. Передачу трассы «Формула-1» в Сочи предложили освободить от НДС.

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила дату проведения российского этапа «Формулы-1» сезона 2018 года. «Королевские гонки» в Сочи состоятся с 28 по 30 сентября.

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