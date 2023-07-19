Вопросы сотрудничества Узбекистана и Китая обсудили в Шанхае

Dunyo сообщает, что в Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае состоялась встреча с заместителем генерального директора Департамента иностранных дел Народного правительства провинции Аньхой КНР Сиалином Яном.

Возможности развития взаимного сотрудничества Подробно обсуждены отношения между регионами республики и провинцией Аньхой КНР.

Сялин Янь альтернативная энергетика, производство автомобилей нового поколения, высшее образование, инновации, фармацевтика, сельское хозяйство Он отметил, что расширение сферы сотрудничество в сфере туризма и других сферах, реализация совместных инвестиционных проектов является приоритетом для сторон, договорились об установлении прямых практических отношений между ведущими туристическими компаниями Узбекистана и провинции Аньхой.