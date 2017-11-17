Вороновский: Кубань продолжит участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»

Вице-губернатор оценил, как идет благоустройство территорий в ряде муниципалитетов, участвующих в федеральном проекте.

Анатолий Вороновский вместе с министром ТЭК и ЖКХ края Александром Волошиным побывал в Новороссийске, Геленджике и поселке Ахтырском Абинского района. О ходе исполнения работ доложили руководители муниципалитетов.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что на благоустройство 18 дворов и шести общественных мест городу выделили около 268 млн рублей. Сейчас работы подходят к завершению. Уже полностью проложили новые коммуникации по освещению. В скверах устанавливают бордюры, выкладывают плиткой тротуары. Ведут работы по озеленению и укладке специального покрытия для спортплощадок.

Волошин отметил, что при благоустройстве используют качественные материалы, а специалисты стараются уложиться в сроки.

«Планируется, что край будет и в дальнейшем участвовать в таком проекте как «Формирование комфортной городской среды». Подготовка к его продолжению в следующем году уже идет. Нам нужно показать максимально качественный результат сейчас, чтобы сохранить финансирование на том же уровне, что и в этом году», — пояснил вице-губернатор.

По его словам, заявки подали 30 муниципальных образований Кубани. Он добавил, что участие в проекте позволит в течение пяти лет благоустроить и навести порядок в крае на всех дворовых территориях и в общественных местах.

«Мы готовы выполнить и дополнительные работы за счет городского бюджета, чтобы люди остались довольны», — сообщил глава Геленджика Виктор Хрестин.

По мнению Вороновского, важно, что готовые благоустроенные дворы будут переданы хозяевам жилья в их долевую собственность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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