Восемь футболистов «Краснодара» попали в топ самых дорогих игроков РФПЛ

Восемь игроков «Краснодара» попали в ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в РФПЛ.

Лидером по зарплате среди «быков» стал Федор Смолов (2,5 млн евро). За ним расположились Павел Мамаев и Андреас Гранквист (по 2,4 млн), Шарль Каборе и Ари (по 2 млн), Владимир Быстров (1,8 млн), Маурисио Перейра (1,7 млн) и Дмитрий Торбинский (1,5 млн).

Первое место рейтинга поделили игрок «Зенита» Хави Гарсия и Ведран Чорлука из «Локомотива» с зарплатой 4,5 млн евро. Еще один футболист «Зенита» Бранислав Иванович получает 4,1 млн.

Источником данных выступают инсайдеры рынка: менеджеры клубов, тренеры, агенты и сами футболисты. Цифры, фигурирующие в рейтинге, — это гарантированный годичный доход футболистов, включающий в себя зарплату и подписной бонус, который поделен на количество лет в контракте. Данные не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений, сообщает Sports.ru.

Источник