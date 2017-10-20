Восемь гандболисток «Кубани» вызвали в сборную России

Тренировочные сборы будут проходить с 23 по 31 октября в подмосковном Новогорске.

Всего главный тренер национальной команды Евгений Трефилов вызвал на сборы 22 игрока. В основном, это молодые гандболистки, которых совсем недавно начали привлекать к играм за сборную. В связи с этим сбор в Новогорске пропустят такие опытные игроки, как Виктория Жилинскайте, Анна Кочетова, Людмила Постнова, Юлия Манагарова.

ГК «Кубань» в Подмосковье будут представлять Виктория Калинина, Анна Ефимкина, Ярослава Фролова, Елизавета Собина, Екатерина Матлашова, Екатерина Баркалова, Екатерина Фанина и Валентина Вернигорова, сообщает пресс-служба клуба.

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