Восемь сельхозкооперативов Кубани приняли участие в конкурсе на гранты

Размер государственного гранта, который готовы предоставить сельхозпроизводителям края, — 70 млн рублей. Деньги разделят между победителями.

Второй этап конкурса стартовал 29 июня. Восемь участников представили свои проекты. Средства из федерального и краевого бюджетов они хотят потратить на строительство новых хранилищ, покупку техники или ремонт производственных помещений.

«Эта поддержка — она весомая для сельскохозяйственной потребительской кооперации. Благодаря этим грантам только в прошлом году более восьми кооперативов получили поддержку. Они успешно реализуют свои инвестпроекты. Создаются новые рабочие места в сельских поселениях. Малые формы хозяйства получают новые доступы к рынкам», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица.

Кто получит деньги, решает региональная конкурсная комиссия. В нее входят представители властей, правоохранители, сельхозпроизводители и общественные деятели. Преимущество — у тех кооперативов, которые выращивают овощи или занимаются животноводством. Имена победителей конкурса назовут на следующей неделе.

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