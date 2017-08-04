Восьмой Sochi Jazz Festival открылся парадом

К флешмобу во главе с известным саксофонистом Игорем Бутманом присоединились десятки зрителей.

До 6 августа зрителей ожидают музыкальные эксперименты — например, джаз на органе и рок-хиты в исполнении секстета Игоря Бутмана.

В этом году ежегодный праздник сменил название.

«После семи лет проведения фестиваля я долго думал. В прошлом году мы решили, что слово «акваджаз» — замечательное, но нам хотелось сделать фестиваль более серьезным и более масштабным», — сказал президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.

В заключительном концерте фестиваля примут участие обладательница Grammy Патти Остин и фанк-команда вокалистки и басистки Ник Уэст.

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